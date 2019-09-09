 В Киеве через ProZorro продали здание по возросшей в 50 раз цене

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак, передает БизнесЦензор.

По словам Слончака, сегодня Киев – среди городов, которые наиболее активно используют электронную систему в проведении малой приватизации. Ведь это создает активную конкурентную среду и минимизирует вмешательство властных структур.

4 сентября по результатам электронного аукциона в "ProZorro.Продажи" был заключен договор купли-продажи нежилого здания общей площадью 239,70 кв. м, расположенного на ул. Грушевского, 3. Цена во время торгов возросла до 165 тыс. грн за квадратный метр.

"Департамент коммунальной собственности осуществляет жесткий отбор предложенных районами объектов, которые могут потенциально подлежать приватизации. Это всегда непрофильные объекты, которые город не использует и не будет потенциально использовать в будущем для своих нужд. Впоследствии сформированный перечень изучает и согласовывает профильная комиссия, после чего объекты голосуются депутатами Киевсовета на сессии, что обеспечивает абсолютную открытость и тщательное изучение каждого объекта", – отметил Слончак.

По состоянию на сегодня с начала года заключено 8 договоров купли-продажи объектов приватизации на электронных аукционах "ProZorro.Продажи".

"Мы никуда не спешим и пытаемся каждый актив как можно эффективнее для города продать. Имеем хорошие показатели по всем объектам. Так, к примеру, на июльских торгах за 4 объекта коммунальной собственности боролись 100 участников. А цены увеличиваются от начальных ставок также в десятки раз", – отметил заместитель председателя КГГА.

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