 Украина презентовала Еврокомиссии новую модель отделения оператора ГТС

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор.
Как сообщается, украинская делегация обсудила с представителями комиссии шаги, которые будут сделаны для своевременного проведения анбандлинга.
"Мы должны наверстать время, упущенное в предыдущие два года. Правительство и "Нафтогаз" готовы приложить все необходимые усилия, чтобы в ближайшие месяцы создать действительно независимого оператора ГТС в полном соответствии с требованиями европейского законодательства", - заявил глава Минэкологии Алексей Оржель.
Он также выразил уверенность, что участие ЕК в предстоящих 19 сентября трехсторонних газовых переговорах позволит найти конструктивное решение для подписания нового договора на транзит российского газа через ГТС Украины, соответствующее европейскому законодательству.
По данным Интерфакс-Украина, одним из рассматриваемых вариантов анбандлинга является объединение оператора ГТС с оператором магистральных и межгосударственных линий электропередачи страны НЭК "Укрэнерго".
Как сообщалось, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом". Европейская комиссия уже предложила Газпрому поддержанный украинской стороной вариант заключения транзитного контракта на 10 лет с ежегодным объемом от 60 млрд кубометров.