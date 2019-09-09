 "Укрзализныця" хочет заменить железные подстаканники картонными стаканчиками. ФОТО

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook, передает БизнесЦензор.
"Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажете?" - написал Кравцов.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" чуть не купила партию стаканов по 2 тыс. грн за набор.
"Пить чай из стаканов за 2 тыс. грн точно не вкуснее. Хотя там есть коробка и ложка с логотипом. Может, за это на них хотели потратить больше миллиона. Наглость у некоторых заоблачная. Закупку подстаканников остановил", - сообщил тогда Кравцов.
Во время движения поезда по нашим кривым дорогам ,можно пить горячий чай не обжигаясь.
А бумажные стаканчики - это для бомжей в бесплатном пункте питания .