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 Украина и Молдова обсудили возможность поездок граждан по ID-картам

Украина и Молдова стремятся обеспечить возможность поездок граждан двух стран по ID-картам.

Об этом заявил глава МИД Молдовы Нику Попеску на пресс-конференции с украинским коллегой Вадимом Пристайко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Попеску, важно, чтобы внешнеполитическое сотрудничество двух стран приносило пользу гражданам.

"Мы хотели бы обеспечить большее количество пунктов пропуска, чтобы граждане проходили границу быстрее и проще", - сказал Попеску.

"Мы хотим сделать возможным, чтобы граждане наших стран могли путешествовать с ID карточками, без надобности в загранпаспорте", - добавил он.

Как сообщалось, с 1 марта этого года граждане Украины и Грузии могут посещать обе страны по внутренним биометрическим паспортам (ID-картами).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147364
 
 
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