 Крупнейший газопроводный оператор Европы намерен купить активы в США

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

В настоящее время Snam проводит комплексную юридическую экспертизу сделки.

Трубопровод Rover имеет протяженность 713 миль (1147,5 км). Он способен пропускать 3,25 млрд куб. футов природного газа в сутки (90,03 млн кубометров в сутки).

Несмотря на спорную ситуацию вокруг североамериканских нефте- и газопроводов, как в Соединенных Штатах, так и в Канаде, они остаются весьма привлекательными объектами для инвестиций.

Первые слухи о продаже 33-процентной доли ETP в трубопроводе появились в середине июля. По мнению аналитиков Bloomberg эта сделка могла принести ETP $2,5 млрд, однако строительство трубопровода, в акции которого ETP вложила $1,57 млрд, столкнулось с задержками и кратковременными остановками из-за судебных исков со стороны экологов.

Тем не менее, благодаря трубопроводу Rover удалось устранить узкие места в логистике, что позволило нарастить добычу природного газа на месторождениях Utica и Marcellus.

Экспортные возможности нефтегазового сектора Канады и США ограничены дефицитом мощностей трубопроводов и терминалов. В ближайшее время в эксплуатацию будет сдан нефтепровод Cactus II пропускной способностью 670 тыс. б/с. Он соединит месторождения Пермского бассейна с терминалом Corpus Christi, откуда сегодня экспортируется американская нефть. Благодаря этому США смогут резко нарастить экспорт нефти и стать мировым центром торговли энергоресурсами.

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