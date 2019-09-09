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 Рябошапка предлагает увеличить зарплаты прокурорам

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка намерен инициировать увеличение зарплат прокуроров.

Об этом Рябошапка сказал на заседании правоохранительного комитета Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

"Мы предлагаем повысить зарплату для прокуроров", - сказал Рябошапка.

По его мнению, зарплату прокурорам необходимо повысить до уровня зарплат районных судей.

Также генпрокурор сказал, что прокуратура будет реформирована.

В частности, вместо военной прокуратуры будет создан отдел гражданских прокуроров, которые работают на линии разграничения на Донбассе.

Также планируется создать специальный отдел для расследования преступлений в сфере нацбезопасности, в том числе о хищениях в концерне "Укроборонпром".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147356
 
 
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На основании чего повышать зарплату? В экономике Украины дефляция. Цену на газ снижают. Значит и премии надо сократить - тарифную ставку пока можно и не трогать(в сторону понижения).
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Невже їм ще мало? Подивіться на їх тачки біля прокуратур, особоливо генеральною. Ех, Рябошапка, а ми сподівалися те, що ви розворушите це осине гніздо, а ви - за "папередниками"!
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