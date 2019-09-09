 НБУ отменил лимит на репатриацию средств от продажи ценных бумаг

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Также расширен перечень операций, которые разрешается совершать по счетам нерезидентов. В частности, на текущие счета физических лиц-нерезидентов разрешено зачисление средств в гривнях, полученных в качестве дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам и других доходов по объектам прав собственности в Украине, не связанных с их отчуждением, продажей, ликвидацией или уменьшением уставного капитала.

Указанные послабления вместе с ранее отмененным ограничением на репатриацию дивидендов позволяют нерезидентам гибче распоряжаться собственными средствами как в иностранной валюте, так и в гривне.

Упрощение процедуры возврата иностранных инвестиций также будет способствовать их дальнейшему притоку в Украину. Кроме этого, для избежания разночтений Национальный банк уточнил, что действующий е-лимит в 2 млн евро в год для инвестиций юридических лиц-резидентов за границу распространяется также на приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов и облигаций внешней государственной ссуды Украины.

Очередные валютные послабления утвержденные постановлением правления Национального банка №113 от 9 сентября 2019 года "Об утверждении изменений в Положение о мерах защиты и определение порядка совершения отдельных операций в иностранной валюте". Они вступают в силу 10 сентября 2019 года.

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