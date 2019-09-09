 ОПЗ начал погашать задолженность перед "Нафтогазом"

Об этом сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня Одесский припортовый завод начал расчеты с НАК "Нафтогаз Украины". Это первая оплата за последние годы в скромной сумме 2 282 377 грн, но главное - начало", - написал Щуриков.

По его словам, это произошло благодаря восстановлению производства по договору переработки давальческого сырья, заключенному с компанией "Агро Газ Тейдинг", которая, в частности, повысила стоимость оплаты за переработку по договору при условии перечисления дополнительно уплаченных средств в погашение задолженности перед "Нафтогазом".

Как сообщалось, ОПЗ в конце июля начал предпусковые работы, планируя запуститься с 1 августа 2019 года. Гендиректор "Агро Газ Трейдинг" Александр Горбуненко сообщал, что договор с ОПЗ подписан до 1 декабря 2019 года и предусматривает поставку минимум 240 млн кубометров природного газа в течение четырех месяцев.

В начале августа Щуриков сообщил, что ОПЗ после более чем годового простоя начал запуск производства аммиака и карбамида. Произведенный заводом карбамид будет отгружаться на экспорт, но компания готова к переговорам по его поставке и на внутренний рынок. Так, минимум, 250 тыс. тонн карбамида планируется отгрузить на внешний рынок, еще 30 тыс. тонн могут быть реализованы внутри страны. На внутренний рынок также планируется поставить 32 тыс. тонн аммиака.

ОПЗ простаивал с конца апреля 2018 года, его работа была остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с "Укртрансгазом".

Ранее ОПЗ называл работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед "Нафтогазом". В настоящее время основной долг ОПЗ перед "Нафтогазом" составляет 1,5 млрд грн.

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