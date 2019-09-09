 Украина и ЕС согласовывают позиции накануне трехсторонних газовых переговоров

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заместителя министра Наталью Бойко, передает БизнесЦензор.

"19 сентября состоится новый раунд трехсторонних переговоров Украина-ЕС-РФ относительно будущего транспортировки газа. Начали важную встречу Алексея Оржеля, Минэнерго с Марошем Шефчовичем", – сообщила Бойко.

Как уточнила пресс-секретарь "Нафтогаза" Алена Осмоловская, в составе украинской делегации на трехсторонних переговорах 19 сентября также будут министр энергетики и экологии и глава "Нафтогаза".

На минувшей неделе Шефчович провел телефонную дискуссию с министром Оржелем.

Новое правительство в Украине было сформировано вечером 29 августа. Премьер Алексей Гончарук, а затем и глава Минэнергоэкологии заявили, что в настоящее время ведется активная работа относительно выбора модели анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" и подготовка к трехсторонним газовым переговорам с участием России и ЕС.

"Именно в эти дни мы отрабатываем вопрос того, какая модель (анбандлинга) является лучшей, мы об этом говорили с нашими американскими партнерами. Мы выберем лучшую модель. Нам максимально быстро необходимо получить сертификацию. Необходимо выходить на переговоры с российской стороной в полной боевой готовности", – сказал министр 2 сентября.

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