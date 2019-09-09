 Импорт газа Украиной из Европы достиг максимальных 69,1 миллиона кубометров в сутки

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это новый исторический максимум", - сообщил Макогон.

Согласно данным "Укртрансгаза", достигнуть такого показателя удалось за счет сезонного увеличения мощности польского маршрута с 4,3 млн кубометров до 6,443 млн кубометров с параллельным максимальным использованием словацкого и венгерского направлений.

Украина намерена войти в отопительный сезон 2019/20 годов с запасами газа в подземных хранилищах на уровне 20 млрд кубометров, поскольку опасается прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.

При этом сохранение текущих темпов закачки 75-78 млн кубометров в сутки позволят войти в новый отопительный сезон с запасами свыше 21 млрд кубометров. На 7 сентября в ПХГ находилось 18,81 млн кубометров, что соответствует 60,8% их мощности.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд кубометров.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram