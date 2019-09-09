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 Импорт газа Украиной из Европы достиг максимальных 69,1 миллиона кубометров в сутки

Импорт газа Украиной со стороны Европы достиг 69,1 млн кубометров в сутки.

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это новый исторический максимум", - сообщил Макогон.

Согласно данным "Укртрансгаза", достигнуть такого показателя удалось за счет сезонного увеличения мощности польского маршрута с 4,3 млн кубометров до 6,443 млн кубометров с параллельным максимальным использованием словацкого и венгерского направлений.

Украина намерена войти в отопительный сезон 2019/20 годов с запасами газа в подземных хранилищах на уровне 20 млрд кубометров, поскольку опасается прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.

При этом сохранение текущих темпов закачки 75-78 млн кубометров в сутки позволят войти в новый отопительный сезон с запасами свыше 21 млрд кубометров. На 7 сентября в ПХГ находилось 18,81 млн кубометров, что соответствует 60,8% их мощности.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд кубометров.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147296
 
 
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Говоря об импорте газа надо одновременно говорить о его рациональном использовании. ТЭЦ греют землю, теплопотери ужасные, теплотрассы проложены при Союзе. Вопрос эффективного использования энергоресурсов по-моему всерьез не рассматривается. Но его надо решать и чем быстрее, тем лучше. И при этом не надо надеяться на термомодернизацию зданий за счет бабушек и пенсионеров
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Тот, кто хочет платить меньше, сам будет экономить, утепляться, и т.д. Никакими административными методами этого не достичь, кроме налоговых послаблений на ПРОИЗВОДСТВО сертифицированных утеплителей.
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1. опалювальний сезон почнеться з кінця наступного тижня, див. прогноз погоди Импорт газа Украиной из Европы достиг максимальных 69,1 миллиона кубометров в сутки - Цензор.НЕТ 7571 відповідно ніякого +75млн м3 далі не буде.
2. проте і не треба стільки щоб добрати до 21млрд, головне щоб жовтень був порівняно теплим
3. "18,81 млн кубометров, что соответствует 60,8% их мощности."
Не потужності, а об'єму. довбані гуманітарі
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