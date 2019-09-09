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 Минрегион намерен решить вопрос с переполненными свалками в Украине

В этом году Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины запланировало пересмотр государственных строительных норм по проектированию полигонов бытовых отходов. В новых нормах планируется ввести ряд современных решений и технологий обращения с бытовыми отходами, которые используются во всем цивилизованном мире и направлены на улучшение экологической ситуации на планете.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"Переполненные свалки – сегодня большая проблема для Украины. И здесь речь идет не только об ужасном смраде, который они создают. В случае халатного отношения и неправильного обращения с отходами на полигонах использование неэффективных технологий хранения мусора эти территории становятся не просто непригодными для любой жизнедеятельности, но и могут нести большую угрозу нашей жизни, провоцировать экологическую катастрофу – заражение почвы и воздуха от опасных веществ и газа, которые выделяются в результате гниения этого мусора. Поэтому к этому вопросу надо подойти очень серьезно, и мы уже имеем ряд прогрессивных идей – предложений, которые планируем внести в новые ГСН, чтобы полигоны проектировались безопасными и с учетом современных возможностей и решений", – сообщил Парцхаладзе.

Поэтому в новых нормах планируется прописать:

  • требования по обязательной рекультивации полигона после его заполнения, это создаст безопасную и приятную окружающую среду в местах, где раньше располагались полигоны;
  • обязательное устройство радиационного контроля того, какие отходы попадают на полигон, это необходимая норма безопасности;
  • новые подходы к расчетам объемов образования биогаза на полигонах для возможности использования альтернативных источников энергии;
  • расширение мест применения искусственных противофильтрационных экранов и четкие требования к определению объемов фильтрата на прилегающей территории полигона, это минимизирует риски возникновения экологических проблем и заражения воды и почвы;
  • четкие требования к высоте полигонов, его уклонов, расположения дорог и трасс, размещения промышленных и других бытовых отходов на полигонах;
  • возможность использования технологий дезодорации полигонов, а также геосинтетических дренажных материалов для избежания вытекания фильтрата;
  • другие европейские требования и практики.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147292
 
 
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