[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.95 27.45
 Энергетика
  213  0
Все про:ТЭК (12) ТЭС (338) ТЭЦ (192) уголь (1205)

 Запасы угля на складах украинских ТЭС выросли на 8,7%

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 9 сентября составляют 748,6 тыс. тонн, что на 8,7% (60,2 тыс. тонны) больше чем неделю назад, 2 сентября, и в 2,1 раза (856,5 тыс. тонн) ниже прошлогодних, свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По расчетам агентства, запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС за неделю увеличились на 2% (на 4,5 тыс. тонн) – до 241,1 тыс. тонн. Это на 19% выше (38,5 тыс. тонн), чем годом ранее. Запасы угля газовой группы за неделю увеличились на 12,3% (55,7 тыс. тонн) – до 507,5 тыс. тонн. Данный объем запасов угля в 2,8 раза (или на 895,1 тыс. тонн) меньше прошлогоднего.

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) составляют 120,6 тыс. тонн, что на 6% (7,7 тыс. тонн) меньше запасов 2 сентября, и в 2,6 раза (190,8 тыс. тонн) меньше, чем годом ранее.

Как сообщалось, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1 млн 408,7 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147287
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Киев Крым пленные Россия США Цемах
 
 
 
 
 
 вверх