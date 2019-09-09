 Запасы угля на складах украинских ТЭС выросли на 8,7%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По расчетам агентства, запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС за неделю увеличились на 2% (на 4,5 тыс. тонн) – до 241,1 тыс. тонн. Это на 19% выше (38,5 тыс. тонн), чем годом ранее. Запасы угля газовой группы за неделю увеличились на 12,3% (55,7 тыс. тонн) – до 507,5 тыс. тонн. Данный объем запасов угля в 2,8 раза (или на 895,1 тыс. тонн) меньше прошлогоднего.

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) составляют 120,6 тыс. тонн, что на 6% (7,7 тыс. тонн) меньше запасов 2 сентября, и в 2,6 раза (190,8 тыс. тонн) меньше, чем годом ранее.

Как сообщалось, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1 млн 408,7 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.