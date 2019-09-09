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 "Укртрансгаз" выполнил 85% ремонта газотранспортной системы перед отопительным сезоном

Компания "Укртрансгаз" уже выполнила 85% работ по ремонту и модернизации объектов газотранспортной системы Украины в рамках реализации плана подготовки к работе в осенне-зимний период.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза" сообщает БизнесЦензор.

"За май-август 2019 в соответствии с графиками выполнения производственных программ было обследовано 142,2 км трубопроводов, осуществлен капитальный ремонт 11,5 км магистральных газопроводов, 26 скважин на газохранилищах и 11 газоперекачивающих агрегатов, отремонтировано 858 единиц автотранспортной техники, а также восстановлено 3541 км линий связи и 16,6 км линий электропередач на объектах ГТС", - сообщает компания.

Совершено 9 из 13 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ в соответствии с планом на 2019 год.

Ранее сообщалось, что на 4 украинских хранилищах был выполнен план закачки газа на 2019 год.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147280
 
 
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