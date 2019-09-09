 Украина и Молдова могут отменить плату за роуминг

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы хотели бы отменить плату за роуминг", - сказал молдавский министр на совместной пресс-конференции с украинским коллегой в Киеве в понедельник.

Он также подчеркнул необходимость побороть проблему контрабанды на совместной госгранице, включая территорию Приднестровья, а также важность обустройства новых пунктов пропуска на границе.

В свою очередь, глава украинского МИД добавил, что вопрос отмены роуминга и другие будут вынесены в повестку дня заседания межправительственной комиссии.

"Эти вопросы мы будем обсуждать с нашими коллегами - министрами украинского и молдавского правительств. Надеемся, что (межправительственная) комиссия соберется в ближайшее время", - сказал Пристайко.