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 Apple нарушила законы Китая при производстве iPhone, – Bloomberg

Apple и ее производственный партнер Foxconn Technology Group нарушили трудовое законодательство Китая, используя слишком много временного персонала на крупнейшей фабрике по производству iPhone в Чжэнчжоу, сообщает Bloomberg со ссылкой на расследование некоммерческой правозащитной группы China Labor Watch.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Согласно исследованию, в августе количество временных сотрудников на фабрике (в том числе школьников) превышало 50% вместо допустимых 10%. В 2018 г. доля временных сотрудников составляла 55%. В августе этот показатель был примерно 50%.

Однако в конце месяца многие школьники вернулись к занятиям и количество временных работников снизилось до 30%, что также является незаконным, говорится в исследовании.

В Аpple агентству сообщили, что компания признает факт нарушения трудового законодательства и "тесно сотрудничает с Foxconn для решения этой проблемы". Foxconn Technology Group также признала нарушения закона. "Apple переносит затраты от торговой войны между Китаем и США на рабочих и получает прибыль от использования их труда", – говорится в сообщении правозащитной группы.

Тайваньская Foxconn Technology Group – крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple. Компания основана в 1974 г. В 2018 г. ее выручка составила 5,2 трлн тайваньских долларов ($166 млрд).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147273
 
 
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