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 Газ для населения может подешеветь в сентябре, – Герус

Цена на природный газ для населения в сентябре может быть снижена на 115 грн за 1 тыс. куб м по сравнению с ценой ресурса в августе, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Согласно последней информации, цена газа для населения в сентябре будет снижена, приблизительно, на 115 грн за 1 тыс. куб м. Таким образом, за последние пять месяцев снижение цены на газ для населения составляет около 30%", – сказал он в ходе заседании согласительного совета парламента в Киеве в понедельник.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в августе снизил цену на природный газ для населения и других потребителей ПСО на 5,1% (на 251,46 грн) по сравнению с июльской ценой – до 4 тыс. 653,54 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и стоимости транспортировки).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147259
 
 
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анатолий! не давите на правительство, они только думают о снижении! не спугните их!
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Не так и плохо для тех у кого большое потребление, а апреле газ был 8,50 а сейчас уже 6 - 6.50
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Перед развалом Союза вышел очень хороший фильм Марка Захарова (советую посмотреть). Евгений Леонов играл роль бургомистра города в сказочной стране. Пришёл к нему сын и прямо спросил:" Папа, скажи мне честно, как отец сыну - может ли Ланцелот убить Дракона?" "Может сынок, может. Но не нашего, и не Дракона". И вообще - не мешай мне заниматься государственными делами!
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