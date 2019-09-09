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 Налоговый долг физических лиц-предпринимателей ежегодно растет на 500 миллионов, – "Опендатабот"

Ежегодно сумма налогового долга физических лиц-предпринимателей растет в среднем на 500 млн гривен.

Об этом со ссылкой на Опендатабот сообщает БизнесЦензор.

В 2017 году общая задолженность ФЛП составляла 3,6 млрд гривен, в 2018 - 4,1 млрд. Сейчас украинские предприниматели должны государству уже 6 млрд гривен.

Одна из причин такой динамики — плохая коммуникация Государственной фискальной службы. "Например, сейчас в открытом реестре должников не указывается регистрационный адрес ФЛП, в результате чего более 35 000 предпринимателей невозможно идентифицировать", - сообщает Опендатабот.

"Поскольку государственная фискальная служба не публикует дополнительные идентификаторы ФЛП, такие как адрес регистрации, внешние сервисы, такие как Опендатабот, не могут известить предпринимателей о долге. Эти люди не знают, что у них появился налоговый долг и не платят его", — комментирует юрист Опендатабот Никита Подгайный.

"Сейчас единственная возможность проверить свой налоговый долг - это зайти в кабинет налогоплательщика на сайте ГФС. Такой способ является неэффективным, ведь украинец имеет право получать всю необходимую информацию о государстве в одном месте. Открытые данные дают нам возможность сделать это", - заявляет Алексей Иванкин, руководитель Опендатабот.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147243
 
 
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