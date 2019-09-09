 МАУ Коломойского сменит президента, – СМИ

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Мирошников руководил компанией 15 лет. Новым президентом МАУ станет экс-первый заместитель гендиректора аэропорта Борисполь Евгений Дыхне. Контракт уже подписан и вступает в силу 18 сентября.

Эту информацию изданию подтвердили два собеседника, близких к руководству МАУ. Ожидается, что новость о кадровых перестановках в крупнейшей авиакомпании страны будет объявлена во время пресс-конференции совладельца МАУ Арона Майберга, которая состоится 9 сентября в 15:00.

Смена менеджмента, по словам собеседников, связана с турбулентностью, которую переживает в последние два года МАУ, а также негативными финансовыми результатами. Евгений Дыхне заходит в компанию как кризис-менеджер, который должен стабилизировать ситуацию.

Юрий Мирошников работает в МАУ с 1993 года. В 1994-1999 гг — вице-президент по коммерции, 1999-2004 гг — первый вице-президент. В 2004 году, по предложению Фонда Государственного Имущества Украины, которому тогда принадлежало около 62% акций перевозчика, назначен президентом авиакомпании "Международные Авиалинии Украины".

Сейчас крупнейшая авиакомпания страны действительно переживает трудные времена. В 2018 году ее убытки перевалили за $100 млн при выручке примерно в $1 млрд. Авиакомпания терпит убытки второй год подряд.

Несмотря на 15% рост пассажиропотока – МАУ сложно конкурировать с набравшими ход лоукостами.

В конце 2018 года перевозчику не хватало денег на выплату зарплат сотрудникам, начались сокращения персонала. В результате компания просила помощи у государства.

В феврале 2019 года Юрий Мирошников признал трудности, но отметил, что ситуация в авиакомпании стабильная и контролируемая.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются.

В то же время, по словам главы наблюдательного совета МАУ Арона Майберга, одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский.