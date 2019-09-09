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 Нацбанк на прошлой неделе увеличил выкуп валюты в 5,7 раза

Национальный банк Украины в период со 2 по 6 сентября купил на межбанковском валютном рынке $114,5 млн, что в 5,7 раз больше, чем неделей ранее.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

$20 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $94,5 млн - по единому курсу (с использованием инструмента matching).

По данным Нацбанка, нерезиденты за минувшую неделю уменьшили свой портфель ОВГЗ на 903,79 млн грн, в том числе гривневых – на 924,09 млн грн.

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $3,341 млрд, продал - $248,23 млн, в том числе с 5 августа по 30 августа Нацбанк приобрел $316 млн по сравнению с $760,9 млн в июле и $322,3 млн в июне.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147232
 
 
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Порохоботики не стесняйтесь, давайте: "Порошенко собирал валютные резервы, а Зеленский просирает"
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Зачем скупать валюту при отрицательном платежном балансе, укрепляя этим гривну? Чтобы потом опять сжечь резервы в попытках остановить падение курса гривны? Уже было такое при Азирове, хотите повторения 2014-го года?
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Скупкой валюты укреплять гривну? Это что-то новенькое )))
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Глупость вы написали. Покупка излишков валюты на рынке не укрепляет гривну, а наоборот не дает ей чрезмерно укрепиться. Если бы НБУ не выкупал излишки валюты, то курс уже был бы где-то 22 грн.

Текущий счет платежного баланса дефицитный, а сводный платежный баланс профицитный. Поэтому и образуется излишек валюты на рынке. Причина того, что текущий счет и сводный счет имеют разные знаки состоит в том, что олигархи работают через оффшоры. Они продают товары на экспорт своим оффшорным компаниям по заниженным ценам, а потом заводят назад деньги в виде иностранных инвестиций. Такая ситуация имеет место уже в течение многих лет. Счет текущих операций имеет минус, а счет финансовых операция имеет плюс.
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Демпингуют рынок, г-ны. При этом на ценах в магазине падение доллара не отражается. К сожалению, по всей видимости, ждем следующие 5 лет, чтобы совершить очередной раз ошибку. Когда их облигации внешнего займа обрушатся и на фоне надвигающейся газовой войны, курс смело за 30ку зимой шагнет
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