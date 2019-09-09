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 "Укрзализныця" продлила маршрут поезда Киев - Ивано-Франковск до Черновцов

АО "Укрзализныця" продлила маршрут поезда-трансформера №7 Киев - Ивано-Франковск до Черновцов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Состав поезда был увеличен с 10 до 18 вагонов – в него включены купейные вагоны, прошедшие капитально-восстановительный ремонт. Вагоны оборудованы системами кондиционирования воздуха, вакуумными туалетами, в каждом купе установлены розетки.

Поезд № 7 Киев-Черновцы отправляется из Киева в 22:22 и прибывает в Черновцы в 10:27. В обратном направлении отправление назначено на 20:58, а прибытие в Киев - на 09:07. Время в пути составляет 12 часов 5 минут.

Поезд делает остановки во Львове, Ивано-Франковске и Коломые.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147229
 
 
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