 Нацбанк разрешил банкам обслуживать украинцев по загранпаспортам

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Отныне, банковские учреждения могут обслуживать физических лиц-резидентов как на основании паспорта гражданина Украины (в форме ID-карты или книги), так и на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - такая норма содержимтся в письме Национального банка Украины от 4 сентября 2019 года №Р/25-0006/45577".

В Государственной миграционной службе отметили, что "отчество" физического лица-резидента, которое не содержится в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, может устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности, о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов.