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 Нацбанк разрешил банкам обслуживать украинцев по загранпаспортам

Национальный банк Украины разрешил банковским учреждениям обслуживать граждан на основании загранпаспорта, сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Отныне, банковские учреждения могут обслуживать физических лиц-резидентов как на основании паспорта гражданина Украины (в форме ID-карты или книги), так и на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - такая норма содержимтся в письме Национального банка Украины от 4 сентября 2019 года №Р/25-0006/45577".

В Государственной миграционной службе отметили, что "отчество" физического лица-резидента, которое не содержится в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, может устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности, о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147227
 
 
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