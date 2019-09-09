 Поставки угля из РФ в Украину выросли в 3 раза за месяц, – СМИ

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Отгрузки угля из РФ в Украину в июле на 50% ниже, чем в прошлом году, а в целом с начала года отставание российского экспорта по сравнению с 2018 годом составляет 1 млн тонн.

В июле российские угольные компании поставили на территорию Украины 394,8 тыс. тонн угля, следует из данных ЦДУ ТЭКа. Это в 3 раза больше, чем в июне, когда отгрузки стали возможны только по разрешениям правительства РФ.

Несмотря на рост экспорта месяц к месяцу, относительно июля 2018 года поставки серьезно снизились — на 51,6%.

В июне экспорт падал на 85%, а за январь—июль российские угольщики недопоставили в Украину 1 млн тонн относительно того же периода 2018 года (падение на 15,3%, до 5,2 млн тонн).

Основными российскими экспортерами в июле были "Ресурс" (101,3 тыс. тонн), шахтоуправление "Садкинское" (66 тыс. тонн), "Распадская" (49,82 тыс. тонн). "Кузбассразрезуголь", являвшийся одним из крупнейших поставщиков до ввода новых правил экспорта, но приостановивший отгрузки в июне, направил первую партию объемом 36,3 тыс. тонн. "Сибантрацит" также отгрузил первую с июня партию объемом 10,5 тыс. тонн.

Источники издания отказываются говорить о том, как работает механизм согласования заявок на поставки угля на Украину. "Причины политические, есть задача сократить объемы. Экономических причин искать не стоит",— полагает один из собеседников. В Минэкономики РФне комментируют вопросы украинского экспорта.