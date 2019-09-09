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 Энергетика, Макроэкономика
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Все про:Россия (4098) уголь (1205) антрацит (233)

 Поставки угля из РФ в Украину выросли в 3 раза за месяц, – СМИ

Поставки российского угля в Украину в июле выросли в 3 раза, до 400 тыс. тонн, по сравнению с предыдущим месяцем на фоне роста отгрузок крупных экспортеров.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Отгрузки угля из РФ в Украину в июле на 50% ниже, чем в прошлом году, а в целом с начала года отставание российского экспорта по сравнению с 2018 годом составляет 1 млн тонн.

В июле российские угольные компании поставили на территорию Украины 394,8 тыс. тонн угля, следует из данных ЦДУ ТЭКа. Это в 3 раза больше, чем в июне, когда отгрузки стали возможны только по разрешениям правительства РФ.

Несмотря на рост экспорта месяц к месяцу, относительно июля 2018 года поставки серьезно снизились — на 51,6%.

В июне экспорт падал на 85%, а за январь—июль российские угольщики недопоставили в Украину 1 млн тонн относительно того же периода 2018 года (падение на 15,3%, до 5,2 млн тонн).

Основными российскими экспортерами в июле были "Ресурс" (101,3 тыс. тонн), шахтоуправление "Садкинское" (66 тыс. тонн), "Распадская" (49,82 тыс. тонн). "Кузбассразрезуголь", являвшийся одним из крупнейших поставщиков до ввода новых правил экспорта, но приостановивший отгрузки в июне, направил первую партию объемом 36,3 тыс. тонн. "Сибантрацит" также отгрузил первую с июня партию объемом 10,5 тыс. тонн.

Источники издания отказываются говорить о том, как работает механизм согласования заявок на поставки угля на Украину. "Причины политические, есть задача сократить объемы. Экономических причин искать не стоит",— полагает один из собеседников. В Минэкономики РФне комментируют вопросы украинского экспорта.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147218
 
 
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 Топ комментарии
 
А где же Зрада???? Зе торгует с врагом! И не просто торгует а увеличивает поставки!!! Помнится год назад разгружались корабли из США, ЮАР, Австралии!!
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А статью почитать? Покупаем уже вдвое меньше чем в 2018.
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Это что же получается, Зе торгует на крови?
Кровавый барыга!
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Надо экономить топливо.
ТЭЦ греют землю, теплопотери ужасные, теплотрассы проложены при Союзе. Вопрос эффективного использования энергоресурсов по-моему всерьез не рассматривается. Но его надо решать и чем быстрее, тем лучше. И при этом не надо надеяться на термомодернизацию зданий за счет бабушек и пенсионеров
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А где же Зрада???? Зе торгует с врагом! И не просто торгует а увеличивает поставки!!! Помнится год назад разгружались корабли из США, ЮАР, Австралии!!
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А статью почитать? Покупаем уже вдвое меньше чем в 2018.
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Мертвечук копит деньги еще на один телеканал, пока Зе-клоуны пиарятся на обмене пленными и отводе войск.
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Ващето это чисто Бенина схема через его прокладку.
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Зе и серванты в целом - вот это и есть бенина схема
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Это что же получается, Зе торгует на крови?
Кровавый барыга!
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Зарабатывал на крови Порошенко, А как торгуют на крови?.
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А подробнее, сколько Порошенко "заработал на крови"?
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О каг!!!
ПРичем Беня зарабатывает на этом дважды.

Зебилы, вы сделали это вместе!!!
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А МНЕ ПО БАРАБАНУ, ЧТО УГОЛЬ БУДУТ ВОЗИТЬ ИЗ РОССИИ, ЕГО ВСЕ ОДНО И РАНЕЕ ВОЗИЛИ РОССИЙСКИЙ, А НАМ ГОВОРИЛИ С ЕВРОПЫ - ДЛЯ МЕНЯ И ДЛЯ ДРУГИХ ТАК ЖЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО БЫ СНИЗИЛИ ЦЕНУ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ.
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Умничка. И колбаску по 2.20, правда???
А сколько погибло людей из-за агрессии параши тебе тоже по барабану?

И еще... В приличном обществе не принято орать.
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А все потому, что за пять лет порошенковская власть не удосужилась сделать ровным счетом НИЧЕГО, для того, чтобы мы больше не зависели от угля ордло и россии.
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Да, еще в далеком уже 2008 -г обещали построить , терминалы для приема сжиженного газа , вопрос где они Поставки угля из РФ в Украину выросли в 3 раза за месяц, – СМИ - Цензор.НЕТ 1339Я так понял похерели этот проект Поставки угля из РФ в Украину выросли в 3 раза за месяц, – СМИ - Цензор.НЕТ 6163
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> Несмотря на рост экспорта месяц к месяцу, относительно июля 2018 года поставки серьезно снизились - на 51,6%.

Так что, при святом Петре мы еще больше торговали с РФ чем при агенте кремля Зе?
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