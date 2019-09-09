 РФ снизит цену газа для Молдовы

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Договорились с Путиным: в этом году повышения тарифов на газ не будет, а в следующем возможно снижение... Обсудили различные аспекты стратегического диалога между нашими странами, уделили особое внимание решению проблемы с поставками природного газа в Республику Молдова. Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут. Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится", - сообщил Додон.

Молдавский лидер отметил, что "выразил российскому руководству признательность за продление режима беспошлинного импорта пяти категорий молдавских товаров агропромышленного сектора на российский рынок". "Благодаря этому объём поставок нашей продукции за последние месяцы существенно вырос", - подчеркнул Додон.

По его словам, он "отметил важность проведения первого за три года заседания молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и второго молдавско-российского экономического форума". "Оба мероприятия состоятся в сентябре в Кишиневе", - написал президент Молдавии.

Додон добавил, что в ходе встречи с российским лидером они "рассмотрели также комплекс вопросов внутренней и внешней политики Республики Молдова". "Подчеркнул исторический характер событий в нашей стране в начале июня и поблагодарил Российскую Федерацию за поддержку мирной передачи власти", - отметил молдавский президент.

"Отметил в связи с этим, что уникальный внешнеполитический консенсус вокруг Молдовы дает нам большие шансы на развитие страны, а также на полноценную реализацию стратегии взвешенной внешней политики на основе сохранения и укрепления конституционного статуса постоянного нейтралитета", - написал он.

Додон находился в субботу с однодневным визитом в Москве.