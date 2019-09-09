[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.95 27.45
 Энергетика, Макроэкономика
  41  0
Все про:Газ (3705) газохранилище (289) Нафтогаз (1821)

 Запасы газа в хранилищах Украины достигли 18,7 миллиардов кубометров

Запасы газа в подземных хранилищах увеличились с 18,25 млрд куб м в конце августа до 18,7 млрд куб. м.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Это наибольший уровень запасов в хранилищах за последние семь лет", - сообщила НАК "Нафтогаз Украины".

Компания указала, что продолжает закачивать по 78 млн куб. м газа в сутки, и накопленного запаса будет достаточно, чтобы пройти ближайший отопительный сезон.

Как сообщалось, хранилища страны в августе пополнились на 2,4 млрд куб. м, что составляет среднесуточную закачку 77,5 млн куб. м, тогда как в июле она составила 74,4 млн куб. м/сутки, в июне - 71,9 млн куб. м/сутки, в мае - 62,9 млн куб. м/сутки.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147211
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Киев Крым пленные Россия США Цемах
 
 
 
 
 
 вверх