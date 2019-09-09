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 Азиатские биржи растут на новостях из Китая и Японии

Основные фондовые индексы площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в понедельник на фоне намерения ЦБ Китая смягчить монетарную политику, а также вышедшей макростатистики в этой стране и в Японии, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на утром индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,36%, до 3010,51 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,05%, до 1674,91 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускается на 0,08%, до 26669,38 пункта, южнокорейский KOSPI — растёт на 0,63%, до 2021,88 пункта. Японский Nikkei 225 поднимается на 0,54%, до 21313,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 закрылся ростом на 0,04%, до 6649,8 пункта.

Участники торгов обратили внимание на то, что Народный банк Китая (ЦБ) в пятницу после закрытия торгов объявил, что с 16 сентября снизит на 50 базисных пунктов нормы обязательных резервов для финансовых учреждений. Эта мера должна стать поддержкой для экономики на фоне нового витка обострения торговой войны с США. Регулятор заявил, что объем высвобождающейся ликвидности составит 900 миллиардов юаней (около 127 миллиардов долларов).

Кроме того, трейдеры отыгрывают макростатистику из Китая и Японии. Согласно официальным данным, экспорт Китая в августе снизился на 1% в годовом выражении, хотя ожидался рост на 2%. При этом импорт упал на 5,6%, хотя эксперты ждали более сильного снижения — на 6%.

В то же время ВВП Японии во втором квартале 2019 года, по окончательной оценке, поднялся на 0,3% к предыдущему кварталу и на 1,3% — в годовом. Показатели совпали с прогнозами, но оказались ниже предварительных оценок.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147206
 
 
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