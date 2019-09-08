[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Кабмин готовится к встрече с МВФ и к газовым переговорам с Россией, – Гончарук

В Кабинете министров усиленно готовятся к встрече с миссией МВФ, к переговорам с Россией о транзите газа, а также к отопительному сезону.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Запуск работы правительства за неделю до визита миссии МВФ, накануне переговоров с россиянами по транзиту газа и за шесть недель до отопительного сезона - это та еще задачка. Но, если коротко, то пока все движется очень хорошо", - написал Гончарук. 

Он рассказал, что ежедневно к команде присоединяются десятки профессиональный и честных людей. Также из системы убирают десятки людей, которые представляли в органах власти интересы отдельных групп влияния.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147166
 
 
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Готовимся к очередному поднятию тарифов и заморозке зарплат. На другое МВФ не согласится.
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