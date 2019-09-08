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 "Северный поток-2" разрушает доверие восточных соседей, – глава Бундестага

Глава Бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал немецкую политику из-за газопровода "Северный поток-2" и заявил, что может понять обеспокоенность восточных соседей Германии.

Об этом сообщает Deutsche Welle, передает БизнесЦензор.

"Неучитывание мнения наших восточных соседей не относится к основам немецкой политики и в значительной степени разрушило доверие", - написал Шойбле в своей статье для издания Welt.

В то же время Шойбле предупредил оппонентов "Северного потока-2". 

"С общеевропейской точки зрения общий саботаж проекта также не является разумным решением", - отметил Шойбле.

Газопровод "Северный поток-2", строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с "Северным потоком". Планировалось, что работы будут завершены в 2019 году, но строительство газопровода может задержаться на восемь месяцев из-за проблем с получением необходимых разрешений от Дании. Против его сооружения активно выступают Украина, США, Польша и страны Балтии.

Критики газопровода есть и в Германии, однако федеральное правительство в основном поддерживает реализацию проекта, отмечая, что он является частной инициативой. При этом официальный Берлин подчеркивает важность того, чтобы Украина и в дальнейшем осуществляла транзит российского газа в Европу.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147154
 
 
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