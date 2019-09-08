 Германия может запретить пластиковые пакеты с 2020 года, – СМИ

Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на полученные ими копии этого документа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Целью данных мер является изъятие из сферы торговли любых пластиковых пакетов, включая биоразлагаемые. За нарушение правил магазинам будут грозить штрафы в размере до 100 тыс. евро.

По словам министра охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свеньи Шульце, биоразлагаемые пакеты перегнивают отнюдь не точно так же, как настоящие биоотходы, сообщает агентство dpa.

По сообщению газеты Bild, исключение будет сделано для прочных многоразовых сумок и тонких отрывных пакетиков для овощей и фруктов, поскольку их запрет, по мнению авторов законопроекта, может привести лишь к еще большему расточительству.

Разработанный министерством законопроект отправлен на согласование профильным ведомствам и может вступить в силу уже в первом полугодии 2020 года. За ним последует шестимесячный переходный период для ликвидации запасов уже имеющихся пластиковых пакетов.

Еще в 2016 году представители торговли и правительства Германии договорились сократить использование пластиковых пакетов. С тех пор многие магазины либо полностью отказались от них, либо взимают за них плату у покупателей, отмечает Deutsche Welle.

Это привело к снижению спроса на пластиковые пакеты: если в 2016 году на каждого покупателя приходилось 45 пластиковых пакетов, то в прошлом году - всего 24. Это означает, что Германия уже выполнила установленный Европейским союзом норматив, согласно которому к концу 2025 года на каждого человека не должно приходиться более 40 пакетов в год.

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