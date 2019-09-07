 Первая попытка Индии посадить космический аппарат на поверхность Луны закончилась неудачей

Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Посадочный модуль должен был доставить на поверхность Луны небольшой шестиколесный луноход Pragyan ("Прагьян") весом 27 кг.

Связь была потеряна, когда посадочный модуль находился на высоте пяти километров.

Посадка должна была произойти в районе Южного полюса Луны, которую пока никто никогда не исследовал.

В случае успеха миссии Индия должна была стать четвертой страной в мире после СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку космического аппарата на поверхность Луны.

В понедельник Vikram успешно отделился от автоматической межпланетной станции Chandrayaan-2 ("Чандраян-2") , выведенной на орбиту Луны 20 августа. В настоящее время он продолжает вращаться вокруг Луны.

По мнению индийских ученых, южные приполярные районы Луны представляют особый интерес, поскольку по сравнению с Северным полюсом большая часть их поверхности находится в тени, в этих районах существует вероятность обнаружить водяной лед.

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Как сообщалось, 22 июля Индия осуществила запуск к Луне автоматической межпланетной станции Chandrayaan 2 с помощью тяжелой трехступенчатой ракеты GSLV Mk-III с пусковой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

После серии маневров 20 августа станция вышла на орбиту Луны. Миссия Chandrayaan 2 является продолжением индийской лунной программы.

В 2008 году к Луне уже был отправлен аппарат Chandrayaan 1, который выполнял роль орбитальной исследовательской станции. Стоимость проекта Chandrayaan 2 составляет около $125 млн.

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