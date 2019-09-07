 Кабмин уволил главу Госгеокадастра

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №734-р от 4 сентября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Шемелинец уволена с 10 сентября по собственному желанию. Она занимала должность первого замглавы Госгеокадастра с октября 2014 года.

Сейчас должность главы Госгеокадастра вакантна.

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Как сообщалось, в июле Кабинет министров объявил конкурс на занятие вакантной должности председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Напомним, в октябре 2017 года Кабинет министров уволил исполняющего обязанности председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха.

Перед этим Гройсман отстранил от работы Цвяха и пригрозил ему уголовным преследованием в ответ на просьбу главы Васильковской райгосадминистрации Днепропетровской области Сергея Литвинова "убрать "смотрящих" по областям и по районам от киевского Госгеокадастра".

В то же время Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра директора департамента контроля за использованием и охраной земель ведомства Александра Колотилина. Согласно данным на сайте НАПК, 27 мая он подал декларацию перед увольнением с должности.

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