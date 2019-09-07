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Все про:НАБУ (702) Ляшко (34) Скуратовский (4) САП (169) электронное декларирование (227)

 Прокуратура ищет бывшего нардепа от партии Ляшко

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) 6 сентября сообщили о подозрении бывшему народному депутату от "Партии Олега Ляшко" Сергею Скуратовскому в совершении преступления, предусмотренного ст.366-1 УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает БизнесЦензор.

"В связи с тем, что местонахождение лица в настоящее время не установлено, сообщение о подозрении вручено предусмотренным ст.278 УПК Украины способом для вручения сообщений. В настоящее время предпринимаются меры для установления местонахождения подозреваемого", – сказано в сообщении.

Как напоминают в САП, бывший нардеп подозревается во внесении недостоверных сведений в декларацию, а именно в сокрытии наличия у его семьи корпоративных прав на три юридических лица общей стоимостью более 24 млн грн, а также использования автомобиля Mercedes-Benz S450 и нежилого помещения, стоимостью 1,5 млн грн.

Как сообщалось, 12 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила генпрокурору для поддержания и внесения в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от фракции "Радикальной партии" Сергея Скуратовского (глава комитета ВР по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ).

Однако генпрокурор Юрий Луценко отказался вностить соответствующее представление в парламент.

Указывалось, что при процессуальном руководстве САП детективы Национального антикоррупционного бюро Украины собрали достаточно доказательств для привлечения к уголовной ответственности этих нардепов за представление заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, по ст.366-1 УК Украины.

Ранее журналисты установили, что депутат "Радикальной партии Олега Ляшко" Сергей Скуратовский три года подряд забывал декларировать строительный бизнес жены и прописал в семейной квартире владельца яхт-клуба и охотничьих угодий. Скуратовский является главой комитета парламента по вопросам строительства.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147030
 
 
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