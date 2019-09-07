 Британский парламент запретил правительству выходить из ЕС без соглашения

Ранее этот документ поддержала палата общин, теперь его должна подписать королева Елизавета II, передает БизнесЦензор со ссылкой на Би-Би-Си.

Согласно существующему плану Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября, но закон, утвержденный Палатой лордов, а ранее – и Палатой общин, предписывает премьер-министру просить Евросоюз об отсрочке до 31 января, если ему до того не удастся договориться с союзом о новом соглашении об условиях выхода.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что отказывается просить об отсрочке и намерен настаивать на выходе Великбритании из ЕС до 31 октября, либо предлагает вместо этого провести выборы, но на выборы до решающего саммита ЕС не согласен парламент, где его оппоненты составляют большинство.

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