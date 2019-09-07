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 "Киевпастранс" уволит 1000 кондукторов с 1 ноября

КП "Киевпастранс" сократит должности кондукторов в связи с переходом на автоматизированную систему оплаты проезда с 1 ноября.

Об этом в пресс-службе коммунального предприятия сообщили в ответ на запрос издания "КиевВласть", передает БизнесЦензор.

В КП "Киевпастранс" уточнили, что приказ о сокращении всех должностей контролеров-кассиров (кондукторов) датирован 15 августа.

Согласно документу, должности контролеров-кассиров в фактическом количестве 1088 человек сокращаются с 1 ноября.

В коммунальном предприятии заверили, что о сокращении кондукторов предупредили в установленном законодательством порядке и при увольнении им должны выплатить выходное пособие. Кроме того, сокращенным кондукторам будут предложены другие вакантные должности, в частности, контролеров.

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Как отмечается, постепенное сокращение должностей контролеров-кассиров происходило по меньшей мере последние три года. Так, по состоянию на начало 2017 года по факту в "Киевпастрансе" работало 1257 кондукторов (по штату 1873 единиц), на начало 2018 года – 1123 (по штату 1847 единиц), а на 1 июля текущего года – уже 1088 (по штату 1767 единиц).

Как сообщалось, в Киеве с 1 ноября планируют прекратить продажу бумажных билетов в наземном транспорте, а в метрополитене – жетонов и зеленых бесконтактных карт.

При этом власти города обещают, что с 1 ноября киевляне смогут платить за проезд в наземном транспорте с помощью обычной банковской карточки. На сегодня банковская карта тестируется в системе.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147024
 
 
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Мда...можно констатировать как факт. С электронной проплатой за проезд ОЧЕНЬ неплохо получилось. И это она еще не развернута по стране!
Теперь....рынок земли!!! И толпа уже аккумулирует деньги! Вот вам и фонд по погашению госдолга. Он реально существует! Да Бенито Коломойцо???
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