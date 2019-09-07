 Прокуроры нескольких штатов США начали масштабное расследование против Facebook

Об этом сообщила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс, возглавляющая расследование, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Я начинаю расследование в отношении Facebook, чтобы определить, поставили ли их действия под угрозу данные пользователей, снизили ли качество выбора для потребителей или повысили ли цены на рекламу", – написала прокурор в Twitter.

Согласно заявлению на сайте прокурора, расследование также проводят ее коллеги из еще нескольких штатов.

В свою очередь вице-президент Facebook по вопросам государственной и местной политики Уилл Каслберри сообщил, что компания будет конструктивно сотрудничать с генеральными прокурорами.

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