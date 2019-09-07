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 Филиал "Укрзализныци" объявил тендер на закупку шампанского

Региональный филиал "Приднепровская железная дорога" АО "Укрзализныця" объявил тендер на закупку полусладкого шампанского в количестве 348 бутылок.

Как пишет "Железная дорога без коррупции", об этом свидетельствуют данные в системе "Прозорро", передает БизнесЦензор.

Согласно тендерной документации, алкогольный напиток должен соответствовать ДСТУ 4807:2007 "Вина игристые".

Напиток должен быть прозрачным без осадка и посторонних примесей. Цвет: светло-соломенный от зеленого до золотистого. Букет: развитый, тонкий, присущий шампанскому. Доля этилового спирта – от 10,5 до 12,5%. Содержание сахара: 6,0-6,5%. Вместимость: стеклянная бутылка 0,75 л.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 44,89 тыс. грн.

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Поставка должна состояться в четвертом квартале 2019 года по адресу: Днепр, проспект Дмитрия Яворницкого, 108. В данном здании находится администрация "Приднепровской железной дороги".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147021
 
 
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