 Комбинат ArcelorMittal в Кривом Роге направит 11 миллиардов выплату дивидендов

Вопрос утверждения дивидендов содержится в повестке общего собрания акционеров ПАО "АМКР", назначенного на 10 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Выплату дивидендов предлагается осуществить через депозитарную систему Украины.

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Как сообщалось, ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, по итогам работы в 2018 году получило чистую прибыль в размере $350 млн (9,51 млрд грн).

Чистый доход от реализации продукции по итогам прошлого года составил $2,5 млрд (68 млрд грн). Сумма инвестиций (капитальные и операционные затраты) за год составила $443 млн (12 млрд грн).

НАпомним, ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" в 2017 году получило 5,06 млрд грн чистой прибыли, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Чистый доход от реализации продукции составил $2,49 млрд (66,19 млрд грн), сумма инвестиций (капитальные и операционные) составила $0,34 млрд (9 млрд грн).

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

По данным предприятия, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,128% его акций.

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