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Все про:Кривой Рог (92) металлургия (492) прибыль (922) дивиденды (230) Арселор (54)

 Комбинат ArcelorMittal в Кривом Роге направит 11 миллиардов выплату дивидендов

ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", мажоритарным акционером которого является крупнейшая сталелитейная компания ArcelorMittal, планирует направить на выплату дивидендов 10,85 млрд грн или 2,81 грн на одну простую именную акцию.

Вопрос утверждения дивидендов содержится в повестке общего собрания акционеров ПАО "АМКР", назначенного на 10 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Выплату дивидендов предлагается осуществить через депозитарную систему Украины.

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Как сообщалось, ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, по итогам работы в 2018 году получило чистую прибыль в размере $350 млн (9,51 млрд грн).

Чистый доход от реализации продукции по итогам прошлого года составил $2,5 млрд (68 млрд грн). Сумма инвестиций (капитальные и операционные затраты) за год составила $443 млн (12 млрд грн).

НАпомним, ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" в 2017 году получило 5,06 млрд грн чистой прибыли, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Чистый доход от реализации продукции составил $2,49 млрд (66,19 млрд грн), сумма инвестиций (капитальные и операционные) составила $0,34 млрд (9 млрд грн).

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

По данным предприятия, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,128% его акций.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147018
 
 
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