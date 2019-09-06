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 Кабмин назначил 11 новых заместителей министров

На заседании Кабинета министров Украины были назначены 11 новых заместителей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя Тараса Высоцкого и заместителя-торгового представителя Украины Тараса Качку.

По одному заместителю получили:

  • министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - заместитель Александр Терещенко;
  • министр финансов - заместитель Геннадий Плис;
  • министр развития общин и территорий - заместитель Эдуард Кругляк.

По два новых заместителя назначено у:

  • министра образования и науки - Петр Коржевский и Егор Стадный;
  • министра социальной политики - Олег Коваль и Сергей Нежинский.

Первого заместителя должен получить также вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Заместителем стал Алексей Выскуб.

На заседании также согласовали решение об увольнении семи заместителей министров.

Решение об увольнении согласовали в отношениии Ольги Крентовской, Натальи Федорович и Николая Шамбиры из Министерства социальной политики, Вадима Трояна из МВД, Александра Терещенко из Министерства по делам ветеранов и Геннадия Плиса из Секретариата Кабмина.

На заседании рассмотрели также вопрос кадровых назначений в регионах.

Так, министры одобрили проекты решений президента Украины об увольнении (в связи с завершением полномочий предыдущего президента) Юлии Светличной с должности главы Харьковской ОГА. При это был утвержден соответствующий проект решения президента о ее повторном назначении главой Харьковской ОГА.

Члены правительства также согласовали решение о назначении президентом Украины трех заместителей председателя Ивано-Франковской ОГА: Василия Ивана, Светланы Онищук и Дмитрия Романюка.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147005
 
 
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