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 Господдержка АПК будет пересмотрена для увеличения программ по выкупу земель, – глава комитета

Государственная поддержка агропромышленного комплекса через несколько недель будет пересмотрена в сторону увеличения программ связанных с выкупом земли.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Верховной Рады Николай Сольский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы определяемся, какой именно формат они будут иметь, но уже могу заверить, что значительная часть пойдет на программы, связанные с выкупом земли", – заявил Сольский.

Как сообщалось, в бюджете на 2019 год по программам господдержки АПК предусмотрено 800 млн грн на поддержку фермеров, 244,5 млн грн – кредиты фермерским хозяйствам, 127,2 млн грн – удешевление кредитов для аграриев, 400 млн грн – поддержку хмелеводства, закладку молодых садов, виноградников и ягодников.

На программу поддержки животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции, а также рыбоводство в 2019 году запланировано 3,5 млрд грн, на программу финансовой поддержки сельхозпроизводителей (дотации на приобретение с/х техники, оборудования, вагонов) – около 881,8 млн грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146997
 
 
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Что в общем-то и следовало ожидать - жиды решили что если уж грабить лохов-гоев, так по -полной и что и на краже земли можно провернуть уже ранее проверенную на прихватизации промышленности схему, когда государство дает кредит для того, чтобы расстаться со своей же собственностью, а кредит потом никто не возвращает (так например был прихватизирован Укртелеком). И теперь за НАШ СЧЕТ жиды отберут НАШУ ЗЕМЛЮ. Не сложно догадаться, что основными получателями дотаций на кражу земли будут уже не пецины друзья типа косюка, а члены этнической ОПГ зельцмана-бабломойского. Ну а простые фермеры если и получат, то копейки, ведь цель же жидов явно не в помощи украинским фермерам, а в захвате украинской земли.
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