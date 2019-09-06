 Господдержка АПК будет пересмотрена для увеличения программ по выкупу земель, – глава комитета

Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Верховной Рады Николай Сольский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы определяемся, какой именно формат они будут иметь, но уже могу заверить, что значительная часть пойдет на программы, связанные с выкупом земли", – заявил Сольский.

Как сообщалось, в бюджете на 2019 год по программам господдержки АПК предусмотрено 800 млн грн на поддержку фермеров, 244,5 млн грн – кредиты фермерским хозяйствам, 127,2 млн грн – удешевление кредитов для аграриев, 400 млн грн – поддержку хмелеводства, закладку молодых садов, виноградников и ягодников.

На программу поддержки животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции, а также рыбоводство в 2019 году запланировано 3,5 млрд грн, на программу финансовой поддержки сельхозпроизводителей (дотации на приобретение с/х техники, оборудования, вагонов) – около 881,8 млн грн.

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