 Зеленский ввел Гончарука в состав Совета национальной безопасности и обороны

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №665/2019 от 6 сентября обнародован на сайте главы государства.

В частности, указом в состав СНБО введены премьер-министр Алексей Гончарук, министр обороны Андрей Загороднюк, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласию).

Кроме того, президент утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны главу СБУ Игоря Баканова, министра иностранных дел Вадима Пристайко и генпрокурора Руслана Рябошапку.

В то же время из состава СНБО выведены Владимир Гройсман, Павел Климкин, Юрий Луценко, Андрей Парубий, Павел Петренко и Степан Полторак.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

Подробнее о каждом из новых министров правительства читайте в материале БизнесЦензор: Хто очолив новий Кабінет міністрів

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