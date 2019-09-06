 В порту "Пивденный" открыли новый зерновой терминал мощностью 5 миллионов тонн

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Это самый современный и самый технологичный терминал на Черном море", – заявил совладелец MV Cargill и группы терминалов "ТИС" Андрей Ставницер.

По его словам, стоимость этого инвестпроекта – $150 млн.

Ставницер напомнил, что проект был начат в 2014 году, и его удалось реализовать по намеченным планам, несмотря на сложные на тот момент условия в стране, в том числе аннексию Крыма и войну на Донбассе, в результате которой Cargill лишился маслоэкстракционного завода (МЭЗ) под Донецком.

В то же время Ставницер указал, что в 900-страничном договоре с Cargill военным рискам уделена 1 страница, тогда как рискам, связанным с коррупцией в судах, – 45 страниц.

С мая проект работает в тестовом режиме и на конец августа обработал около 1,8 млн тонн зерновых.

Построенный в рамках проекта и запущенный в пятницу причал терминала №25 глубиной 16 м является одним из самых глубоководных зерновых терминалов в Украине.

Мощности единовременного хранения зерновых – около 290 тыс. тонн зерновых, склад напольного хранения – до 80 тыс. тонн. На терминале 14 силосов вместимостью по 15 тыс. тонн, а срок загрузки судна типа Post-Panamax – менее 36 часов.

Помимо того на терминале построены станции разгрузки автомобилей и ж/д вагонов, позволяющие обрабатывать в сутки 790 грузовиков и 256 вагонов.

Как сообщалось, Cargill, Администрация морских портов Украины (АМПУ) и ООО "М.В. Карго" (село Визирка, Лиманский район, Одесская область), созданное соучредителями крупнейшего украинского частного стивидора "ТИС" Ставницером и его братом Егором Гребенниковым, в августе 2015 года подписали трехсторонний меморандум о намерениях реализовать инвестиционный проект в МТП "Южный". Его запуск предварительно был запланирован на 2017 год.

Cargill в феврале 2016 года подписала с "М.В. Карго", оперирующей в порту "Южный", инвестсоглашение, согласно которому она инвестирует $100 млн в строительство зернового терминала. Стороны формализовали свои намерения путем подписания договора о приобретении компанией Cargill 51-процентной доли "М.В. Карго".

ЕБРР и IFC выделили на строительство зернового терминала в порту "Южный" кредиты по $37 млн. Соответствующие договоры с MV Cargo были подписаны соответственно в декабре 2016 года и марте 2017 года.

Cargill Inc. – крупнейшая мировая частная компания, инвестирующая в пищевое производство. Компания работает в 68 странах мира, занимается продажей зерна, масла, сахара, других продуктов. Кроме того, является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции.

Группа терминалов "ТИС" - крупнейший стивидорный оператор в Украине, созданный 25 лет назад. В группу входят пять терминалов: "ТИС-Контейнерный терминал", "ТИС-Уголь", "ТИС-Руда", "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минеральные удобрения". Кроме того, группа владеет и управляет крупнейшей инфраструктурной сетью, включающей железнодорожную станцию.

Общий объем инвестиций группы в активы превышает $770 млн.

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