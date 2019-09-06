 Украина в августе снизила добычу газа на 5%

Об этом свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Добыча газа АО "Укргаздобыча" составила 10 млрд 72,9 млн кубометров (-0,6% к январю-августу 2018 года), ПАО "Укрнафта" – 773,6 млн кубометров (+9,9%), другими компаниями – 3 млрд 35,5 млн кубометров (+4,3%).

В августе 2019 года добыча газа составила 1 млрд 694,2 млн кубометров (-4,8% к августу 2018 года), в том числе добыча "Укргаздобычи" составила 1 млрд 205,4 млн кубометров (-7,2%), "Укрнафты" – 100,9 млн кубометров (+7,6%), других компаний – 387,9 млн кубометров (-0,01%).

Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2018 году, по данным "Укртрансгаза", увеличилась, по оперативным данным, на 0,3% (64,8 млн кубометров) по равнению с 2017 годом – до 20,89 млрд кубометров. В том числе добыча газа АО "Укргаздобыча" составила 15 млрд 419,8 млн кубометров (+1,2% к 2017 году), ПАО "Укрнафта" – 1,078 млрд кубометров (-2,1%), другими компаниями – 4 млрд 392,3 млн кубометров (-2%).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд кубометров.

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