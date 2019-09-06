 "Укрпошта" запустила ускоренную доставку в США

Об этом говорится в сообщении "Укрпошты", передает БизнесЦензор.

Запуск состоялся в августе.

При тестировании услуги для 90% отправлений срок обработки с момента отправки с любого автоматизированного отделения "Укрпошты" до первого сканирования в системе национальной почты США USPS составил от 3 до 5 дней. При этом полный срок доставки до момента финального вручения (или первой попытки вручения) в любом штате США, учитывая таможенное оформление в двух странах – Украине и США – для 80% мелких пакетов составил от 4 до 10 дней.

Сейчас средний фактический срок доставки для отправлений базовой услугой составляет 14 дней.

"Укрпошта" готовится к высокому сезону и предоставляет новые возможности, чтобы удовлетворить потребности клиентов. Мы открыли дополнительную услугу для отправлений в США, который является самым популярным направлением доставки. Чтобы обеспечить более прогнозируемые сроки доставки, компания оптимизировала работу всей сети и расширила партнерство с "Международными авиалиниями Украины". Сегодня "Укрпошта" имеет возможность предоставить клиентам сервис на выбор по приоритетам обработки почты", – отметил первый заместитель генерального директора "Укрпошты" Александр Перцовский.

Услуга доступна при оформлении в "личном кабинете" или API на сайте "Укрпошты" для пересылки "мелкий пакет".

Дополнительная оплата за данную услугу до 30 сентября составляет $0,5 за каждый мелкий пакет, а с 1 октября – $1.

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