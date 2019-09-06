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 Путин потребовал удешевить запуски российских ракет

Президент РФ Владимир Путин поручил оптимизировать себестоимость продукции "Роскосмоса", а также снизить стоимость космических пусков ракет.

Об этом он заявил на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный и перспективных ракетных комплексов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин отметил увеличение конкуренции на мировом рынке космических услуг.

"Сразу хочу отметить следующее: при создании техники необходимо ориентироваться на обеспечение ее конкурентоспособности – как по техническим характеристикам, так и по цене. Причем это требование касается не только ракетных комплексов", – сказал российский президент.

"Я прошу в целом обратить внимание на оптимизацию себестоимости продукции, выпускаемой предприятиями "Роскосмоса", а также проработать меры, которые в перспективе позволят снизить стоимость космических систем и самих пусков, обеспечив при этом абсолютное качество", – добавил Путин.

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Как сообщалось, ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обвинил в демпинге SpaceX Илона Маска, заявив, что цены запусков космических ракет, которые назначает для своих клиентов американская компания, являются "нерыночными и несправедливыми".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146977
 
 
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Все верно . когда удешевляешь , то повышается качество ! Воровать то меньше не станут . а вот ракета может упасть и на Воронеж. гениально .
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Я бы все таки акцентировал внимание на использование ..рогатки для запусков.В настоящее время ее оптимизационные возможности не используються адекватно поставленным перед Рассией задачам.
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