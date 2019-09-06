 Лукашенко пригрозил ограничить транзит российской нефти через Беларусь

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Северный маршрут мы прорабатываем. Я прямо сказал российским властям. И через Польшу, через Прибалтику. Наработки есть. Но если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода "Дружба", по которому на экспорт идет российская нефть. Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески", – заявил Лукашенко.

Президент также напомнил действия России по строительству "Южного" и "Северного потоков" для транспортировки природного газа.

"Им надоело спорить с транзитерами. Он (президент России Владимир Путин, – ред.) гордо вложил миллиарды долларов, построил эти потоки. Я ему сказал: мы так же гордо (если вы нас будете наклонять и к рыночной цене на нефть подвели, таможенную пошлину заменили налоговым маневром) возьмем с рынка и другую нефть", – заявил глава государства.

"Но только надо ли это России, чтобы на их рынок пришло 20-25 млн тонн чужой нефти – американской, Саудовской Аравии, еще чей-то... Азербайджанская нефть – через Украину у нас на Мозырь проработан этот маршрут", – отметил Лукашенко.

Как сообщалось, по данным Радио Свобода, государственная "Белорусская нефтяная компания", связанная с нефтяным концерном "Белнефтехим", наняла лоббистов в США с целью получить возможность покупать американскую нефть для своих нефтеперерабатывающих заводов, чтобы диверсифицировать поставки.

В декабре прошлого года президент Александр Лукашенко заявил, что под предлогом глубокой интеграции Москва на самом деле хочет включить Беларусь в состав России.

"Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте, разрушайте страну и вступайте в состав России. Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны", – заявил Лукашенко, подчеркнув, что ​суверенитет для Беларуси – "это святое".

Транзит российской нефти в Польшу, Германию, на Украину, в Венгрию, Словакию, Чехию через Беларусь обеспечивает принадлежащее государству ОАО "Гомельтранснефть Дружба". В 2018 году предприятием прокачано 60,4 млн тонн нефти, из них 58,8 млн тонн (с учетом 8,8 млн тонн нефти для Мозырского НПЗ) – поставки из Российской Федерации.

Поставки за рубеж нефти через Беларусь обеспечивают около четверти нефтеэкспорта РФ.

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