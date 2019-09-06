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 Экспорт украинской кукурузы принес $3,7 миллиарда с начала года

Украина за январь-август 2019 года экспортировала пшеницы на $1,87 млрд, кукурузы – на $3,67 млрд.

Об этом свидетельствует таможенная статистика Государственной фискальной службы Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что больше всего украинской пшеницы за восемь месяцев 2019 года купили Египет (на $371,97 млн), Индонезия (на $235,22 млн) и (Бангладеш на $201,51 млн).

Ржи с января по август 2019 года за границу было продано на $3,35 млн. В том числе в Беларуси – на $2,05 млн, в Польшу – на $554 тыс., в Бангладеш – на $469 тыс.

Муки пшеничной за указанный период было экспортировано на $59,414 млн. В частности в Объединенные Арабские Эмираты – $13,48 млн, в Китай – на $7,76 млн, в Сингапур – на $6 млн.

Ячменя за восемь месяцев 2019 года экспортировали на $433 млн, кукурузы – на $3,67 млрд.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146969
 
 
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