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 Биткойны на $1 миллиард перевели на неизвестный кошелек

Бот Whale Alert , отслеживающий все крупные сделки на рынке криптовалют, сообщил в Twitter, что 94,5 тыс. биткойнов, что по нынешнему курсу соответствует более чем $1 млрд, были переведены на неизвестный кошелек.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Сумма была отправлена туда с 15 разных кошельков. После перевода этот кошелек занял четвертое место по объему суммы, которая на нем находится, и первое место, если не учитывать кошельки, связанные с криптовалютными биржами.

По мнению экспертов, этот перевод может быть попыткой какого-либо крупного игрока рынка криптовалют перевести деньги из биткойнов, что при такой сумме может привести к хаосу на рынке.

Кроме того, некоторые эксперты считают, что эта трансакция может быть связана с криптовалютной платформой Bakkt, которая будет запущена уже в сентябре. Однако не исключено и то, что это обычный перевод между кошельками.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146962
 
 
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Ждем где-то очередного политического переворота. Собственно для этого бит и создавался.
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