 Китай инвестирует $280 миллиардов в нефтегазовую отрасль Ирана, – СМИ

Об этом сообщает специализированный журнал Petroleum Economist со ссылкой на источники, близкие к иранскому Министерству нефти, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Договоренности были достигнуты в ходе состоявшегося в конце августа визита министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Пекине. Это соглашение перекликается с договоренностями между Китаем и Ираном 2016 года, когда инвестиции в нефтегазовую отрасль стали частью согласованных китайских вложений в размере $400 млрд.

Условия соглашения предусматривают несколько пунктов, которые должны минимизировать негативные последствия для китайских компаний нарушения американских санкций против Ирана. Так, за нефть будут платить не в долларах, а в юанях или "мягких валютах", полученных от ведения бизнеса в Африке или в странах бывшего Советского Союза.

Китай сможет покупать нефть, газ и продукты нефтехимии с гарантированной скидкой минимум в 12%, причем будет иметь право на отсрочку платежей на срок до двух лет. Также у Китая будет право преимущественного выкупа в новых или возобновленных нефтегазовых и нефтехимических проектах в Иране.

Китайские компании смогут разместить в Иране около 5 тыс. сотрудников служб безопасности для защиты своих инвестиций, а также дополнительных сотрудников для обеспечения безопасности линий поставок нефти, в том числе в Персидском заливе.

Китай также инвестирует дополнительные $120 млрд в модернизацию иранской транспортной инфраструктуры.

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