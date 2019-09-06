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 Wizz Air предупредила о задержках рейсов из-за загруженности авиапространства ЕС

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air предупреждает о возможных задержках рейсов 7-8 сентября в связи с крупнейшей в 2019 году загруженностью воздушного пространства Евросоюза.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение авиакомпании, передает БизнесЦензор.

"Wizz Air обращается к пассажирам с просьбой проверять расписание рейсов на сайтах аэропортов отправления, а также заблаговременно прибывать в аэропорты", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению компании, в текущем году Wizz Air открыла 10 новых маршрутов из Украины. Всего в настоящее время лоукост-перевозчик предлагает украинским пассажирам 53 маршрута в 13 европейских стран.

С момента выполнения своего первого международного рейса из Киева в Лондон в 2008 году Wizz Air перевезла более 9 млн пассажиров.

Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы по более чем 650 маршрутам в 44 странах. По состоянию на август 2019 года его авиапарк состоит из 115 самолетов Airbus A320, A321ceo и Airbus A321neo.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146956
 
 
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