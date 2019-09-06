 Аэропорт "Запорожье" в августе снова побил рекорд по пассажиропотоку

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

За последний месяц лета предприятие приняло и отправило 52 229 пассажиров, улучшив результат на 35,4% по сравнению с августом 2018 года.

41 927 пассажиров воспользовались международными рейсами (+36,1%), тогда как внутренними вылетели или прилетели 10 302 пассажира (+32,6%).

Число рейсов в августе 2019 года составило 329, что на 2,5% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

За восемь месяцев 2019 года общий пассажиропоток аэропорта "Запорожье" вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 334 551 человек.

256 110 пассажиров воспользовались международными рейсами (+29,4%), 78 441 пассажир - внутренними рейсами (+23,6%).

Число рейсов за первые восемь месяцев 2019 года в аэропорту "Запорожье" составило 2 343, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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