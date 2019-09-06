 Глава Минюста хочет создать третейский суд с иностранными судьями

Об этом министр юстиции Денис Малюська в интервью The Page, передает БизнесЦензор.

"Хотим создать отдельный третейский суд. Например, сейчас Украина судится в Стокгольме. Там есть авторитетный международный суд. Все это можно будет сделать здесь. Чтобы появилось доверие, нам придется взять иностранных судей с хорошей репутацией. Это достойная альтернатива. И один из возможных вариантов улучшить инвестиционный климат для крупного бизнеса, у которого есть негативный опыт, у которого забирали активы. Мы этим точно займемся", – заявил министр.

"Существует опция, мы ее попробуем реализовать, – это привести сюда третейских арбитров, иностранных судей и попытаться создать здесь арбитраж, который должен иметь прекрасную репутацию, был бы надежным, работал бы наравне со Стокгольмом и Лондоном", – добавил министр.

При этом, по словам чиновника, первоочередной задачей министерства сейчас является борьба с коррупционной составляющей в судебной системе.

"Просто банально сейчас первая задача - убрать существующий произвол, коррупционную составляющую, которой пронизаны все ветви. Затем строить новую инфраструктуру, имея хоть какую-то базовую стабильность. Потому что сейчас приглашать иностранцев, строить арбитражные суды, когда можно отобрать все без суда, в этом нет смысла. Мы закрываем ключевые дыры в ближайший месяц и затем переходим к более долгосрочным планам", – сказал Малюська.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"), в частности Дениса Малюськи – на должность министра юстиции.

Подробнее о каждом из новых министров правительства читайте в материале БизнесЦензор: Хто очолив новий Кабінет міністрів

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